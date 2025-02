Quotidiano.net - Blitz polare, ci siamo: nevicate da rovesciamento fino in pianura. Gli accumuli previsti al Nord

Torino, 6 febbraio 2025 – Le neve sta per imbiancare il Settentrione con buone probabilità che si affacci sulle pianure. Le ultime previsioni meteo confermano la tendenza già emersa nei giorni scorsi: l’anticiclone chead oggi ha mantenuto il cielo sereno sull’Italia perde terreno, incalzato da correnti polari in arrivo dalEuropa. Nevein: ecco dove "L'aria gelida e instabile in ingresso favorirà la formazione di un ciclone sul mar Ligure", anticipa iLMeteo.it. Il vortice depressionario ,unito al crollo delle temperature, alimenterà le precipitazioni che saranno anche nevose. Il peggioramento ha interessato già da oggi le regioni occidentali ma è nella notte che la neve potrebbe palesarsi a basse quote. Secondo le previsioni de iLMeteo.it nelle prime ore di sabato 8 febbraio i fiocchi potrebbero spingersi fin alle pianure piemontesi, a Torino, Cuneo, Biella e Vercelli.