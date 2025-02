Lapresse.it - Bit 2025, le Marche in vetrina con ospiti e il turismo delle esperienze

Leggi su Lapresse.it

La Regionesi prepara a partecipare alla BIT – Borsa Internazionale delcon un’agenda densa di incontri B2B, presentazioni istituzionali ed’eccezione. Durante i tre giorni della fiera, dal 9 all’11 febbraio, le imprese turistiche marchigiane, in qualità di co-espositrici, avranno l’opportunità di interagire con operatori internazionali del settore attraverso un fitto calendario di appuntamenti in uno spazio dedicato agli approfondimenti. Il filo conduttore sarà l’offerta turistica esperenziale, con un focus su benessere e qualità della vita, valori distintivi del territorio e in particolare dei suoi borghi. Lo standsarà inaugurato domenica 9 febbraio alle ore 14:00 dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con una conferenza stampa sui dati deldal titolo ‘da record’.