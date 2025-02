Thesocialpost.it - Bimbo di 6 anni trovato morto in casa: la scoperta degli investigatori, cosa gli è successo

Dramma in Italia: nellagiornata di mercoledì 5 febbraio, un bambino di seiè statosenza vita in un appartamento che si trova lungo la via Mompiani a Milano e precisamente nel quartiere Corvetto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.Leggi anche: “Vorrei tornare a camminare”. La letterina di Samuel a Babbo Natale: oggi il sogno si avveraStando a quanto emerso finora, la madre del piccolo avrebbeilsenza vita nel suo lettino intorno alle 8.40. A quell’ora avrebbe chiamato gli operatori sanitari, ma avrebbe poi annullato la telefonata. Successivamente li avrebbe chiamati di nuovo intorno alle 13.10. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) a quel punto hainviato gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.