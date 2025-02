Ilnapolista.it - Billing: «Sono qui principalmente per Conte, è un vincente. Cerco di imparare da Anguissa e McTominay»

Philip, uno dei neo-acquisti del Napoli, ha parlato a Radio Crc del suo arrivo in Italia e dei centrocampisti azzurri, suoi compagni di reparto. E’ arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.: «è undida»«Misterè uno dei motivi per cuivenuto qui, naturalmente. È une in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno.venuto qui pere diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo. Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma quitutti grandi giocatori. Il rapporto tra i miei compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tuttistati gentili con me e cercano di aiutarmi.