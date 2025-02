Napolipiu.com - Billing: “Napoli, che accoglienza! Conte un vincente, qui per crescere. E il Maradona è da brividi”

: “, cheun, qui per. E ilè da”">A Radio CRC è intervenuto in esclusiva il nuovo centrocampista del, Philip, arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth. Il danese ha raccontato le sue prime impressioni sull’esperienza in azzurro e sul lavoro con Antonio.Lavorare con“Uno dei motivi principali per cui ho sceltoè proprio il mister.è une, in allenamento, pretende il massimo ogni giorno. Sono qui pere migliorare, e credo che lui sia l’allenatore perfetto per questo.”L’inserimento nel gruppo“Quando arrivi dall’estero in una nuova realtà, devi trovare il tuo spazio, ma qui ho trovato un gruppo eccezionale. L’atmosfera è familiare, tutti mi hanno accolto con grande disponibilità e mi aiutano costantemente.