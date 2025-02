Spazionapoli.it - Billing a Radio CRC: “Conte uno dei motivo per cui sono venuto a Napoli! Serie A? Mi ha impressionato…”

Leggi su Spazionapoli.it

La prima intervista di Philipcome nuovo calciatore azzurro: le parole del centrocampista danese. Philipè uno dei nuovi arrivi di casa. Il centrocampista danese è arrivato dal Bournemouth per andare a coprire il vuoto lasciato dalla cessione di Folorunsho, passato nelle scorse settimane alla Fiorentina.Il giocatore danese si è presentato in queste ore ai microfoni diCRC, lasciandosi andare cosi alla prima intervista da giocatore del:“Mister? È uno dei motivi per cuiqui, naturalmente. È un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno.qui per imparare e diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo”, le parole dicalcio notizie – Parla: la prima intervista da azzurro“Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma quitutti grandi.