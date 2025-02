.com - Biliardo / La Bocciofila Jesina vince il derby contro il Circolo Cittadino

Il club Passion organizza nei locali di via delle Nazioni a Jesi il ’10 trofeo Passion’ dal 24 febbraio al 4 marzoVALLESINA 6 febbraio 2025 – Nel week end scorso si è giocato sul pasnno verde per la 17° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, 21° giornata del campionato provinciale di serie A e 15° giornata del campionato provinciale di serie B.Campionato sempre avnti, gare a volte incerte nel risultato finale anche quando le classifiche dicono il contrario.Intanto va segnalato che il Passio Jesi organizza il “10° trofeo Passion” dal 24 febbraio al 4 marzo nei biliardi di via delle Nazioni una gara a coppie disportivo, disciplina boccette. Per il programma fare riferimento alla locandina allegata.PASSION JESIIl PASSION 1 (serie A1) ha pareggiato 3 a 3 in trasferta con il 14 Febbraio.