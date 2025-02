Lanazione.it - Bike sharing, 2.300 noleggi al mese. Chiesti più controlli sui parcheggi

Leggi su Lanazione.it

Servizio di, ecco la proroga, in attesa di un nuovo bando di assegnazione. Con una determina dirigenziale, il Comune di Lucca nei giorni scorsi ha deciso di prorogare il servizio delle bici (a pedalata assistita e non) alla società Ridemovi spa di Milano che dal settembre del 2023 lo gestisce in tutta la città e che da qualcheconsente di lasciare i mezzi non solo nelle aree appositamente individuate ma ovunque (purché fuori dal centro storico) e che beneficia di alcuni sconti a favore degli abbonati a Autolinee Toscane grazie a contributi governativi e regionali. Proprio in considerazione del fatto che questi fondi non sono ancora stati del tutto esauriti, è stato deciso di prorogare l’autorizzazione per garantire la fruizione dell’agevolazione tariffaria sino al 31 marzo prossimo.