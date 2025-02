Ilrestodelcarlino.it - Big match contro Teramo. Punti pesanti per la vetta

Ancona quinta con 37terzo con 41: quello di domenica prossima sarà il bigdella 23esima giornata, un confronto da cui l’Ancona vuole assolutamente raccogliere i tre, anche per "vendicare" la sconfitta dell’andata. Allora il tridente teramano, con l’argentino Galesio perno di un attacco che sfrutta la mobilità di due trequartisti, che allora erano D’Egidio e Touré (anche per la temporanea indisponibilità di Pavone), aveva messo in seria difficoltà la difesa dorica. La partita si concluse 1-0 per ilcon rete di D’Egidio ma l’Ancona corse il serio rischio di essere travolta dall’avversario. Stavolta però, memore di quella sfida, l’Ancona non potrà farsi sorprendere. Non ci sarà Varriale, squalificato per il rosso rimediato a Sora, ma gli altri saranno tutti a disposizione di Massimo Gadda, ovviamente escluso Amadori che purtroppo ha concluso la stagione.