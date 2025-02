Ilgiorno.it - Biassono (dove il palazzetto da decenni è firmato Rovagnati) piange Lorenzo: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta

(Monza e Brianza), 6 febbraio 2025 -da qui ai funerali, che restano ancora da fissare ma per cui verosimilmente ci vorrà qualche giorno. Intanto già sono a mezz'asta lesulla facciata del palazzo municipale.attonita e scossa per la morte di, erede insieme al fratello Ferruccio della famosa azienda di salumi, deceduto a 41 anni nell'incidente in elicottero avvenuto ieri sera a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. La città a due passi da Monza,si trova la sede del celebre marchio alimentare, si è stretta attorno alla famiglia e all'azienda. L'Amministrazione comunale ha indetto ilsino al giorno delle esequie. L’impegno sul territorio In tanti, fra gli abitanti, ricordano la disponibilità die della sua famiglia nei confronti della comunità locale: mai è mancata l'attenzione verso le associazioni e le società sportive, ma anche verso altri bisogni.