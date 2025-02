Biccy.it - Bianca Censori, sguardo spento e dissociata: il parere dei media e le parole dell’ex di Kanye West

Leggi su Biccy.it

sono ormai una coppia affiatata ma, a differenza di Kim Kardashian, che era una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, con una forte indipendenza economica e d’immagine, lei appare in una posizione molto più subordinata.In questi ultimi mesi le scelte di abbigliamento disono diventate sempre più minimali: dai collant indossati senza biancheria intima a Parigi, al cuscino trasformato in top a Firenze, fino all’episodio della barca a Venezia che ha fatto scalpore. Se all’inizio il suo look era in sintonia con quello del marito, nel tempo è diventato sempre più ridotto, quasi un contrasto con l’abbigliamento nero e le maschere coprenti di. Inoltre, le sue espressioni talvolta spaventate e l’atteggiamento brusco di lui alimentano dubbi: è complice di questa strategiatica, oppure è una figura controllata e manipolata dal marito?manipolata? Ildei giornalistiSul red carpet dei Grammy, chi ha incrociato lodiha notato qualcosa di inquietante: occhi spenti, privi di espressione, persi nel vuoto.