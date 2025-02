Dilei.it - Bianca Censori, chi è davvero e da dove arriva la moglie di Kanye West?

Leggi su Dilei.it

è – ahinoi- la vera vincitrice dei Grammy. Come va sbandierando sfacciatamenteda giorni – lui che da anni fa la sua comparsata sul red carpet ma poi volutamente non partecipa alla cerimonia. La coppia è riuscita perfettamente nel suo intento: far parlare di sé, prendersi violentemente la scena e incrementare la vendita dei prodotti Yeezy, il marchio del rapper per il quale lalavora in prima linea (non a casomartedì ha annunciato che il non-vestito “invisible dress” come lo ha definito fa parte della nuova collezione della sua linea femminile Yeezy Women).Fonte: Getty Imagesnuda sul red carpet dei Grammy Awards 2025Che poisia una vittima, burattino nelle mani del marito, come hanno accusato molti in questi giorni (“Guardate l’espressione spenta e catatonica” “Leggete il labiale dimentre le ordina cosa fare”) o artefice consapevole, e anzi, mente all’origine di ogni suo outfit e show, come d’altronde molte fonti vicine alla coppia sostengono, il dubbio attanaglia da mesi, anzi ormai anni, l’opinione pubblica.