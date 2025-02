Quotidiano.net - Bf ed Eni rafforzano l'alleanza con un aumento di capitale da 50 milioni

L'tra il gruppo agroindustriale Bf e Eni "si rafforza ulteriormente", evidenzia Bf annunciando l'ingresso nelsociale di Bf International di Eni Natural Energies mediante la sottoscrizione di undisociale riservato per un valore complessivo di 50(49.999.986,83 euro). "L'operazione costituisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra gruppo Bf e Eni nel segmento no food per la produzione di agri-stock che va ad affiancarsi al segmento food del modello di filiera del gruppo Bf - viene spiegato - avvalendosi del know-how e delle competenze tecnico specialistiche di quest'ultimo". L'operazione "rientra tra le iniziative volte alla valorizzazione di BF International, a supporto del processo di internazionalizzazione del gruppo Bf e in coerenza con il piano industriale 2023-2027 approvato lo scorso 21 luglio 2023".