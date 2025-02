.com - Beyond Blue: esplora le profondità dell’oceano con il gioco gratis della settimana su Epic Games

Leggi su .com

è ilgratuitosull’Store, disponibile fino al 13 febbraio 2025. Questo titolo offre un’esperienza subacquea coinvolgente, permettendo ai giocatori dire leoceaniche attraverso gli occhi di Mirai, una scienziata edtrice del mare.Ricorda che basta avere un account sustore per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochicheregala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochifino al 13 febbraioDal 6 al 13 febbraio 2025, l’Store offre gratuitamente “”, un’affascinante avventura narrativa che invita i giocatori adre le