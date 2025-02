Linkiesta.it - BestEathnic Torino 2025 è già un successo

Oltre tremila copie scaricate a ventiquattro ore dalla presentazione: la seconda edizione della guidaè già un. Del resto non potrebbe che essere così, con alle spalle l’inarrestabile giornalista e cantastorie Vittorio Castellani aka Chef Kumalé. Dal 1991 in giro per il mondo, pronto a raccontare le scoperte gastronomiche più interessanti dei cinque continenti, Vittorio Castellani dedica alla sua città una nuova mappa del mangiare etnico cittadino e lo fa in collaborazione con la Camera di Commercio die Confesercentie Provincia.Il volume, presentato nei giorni scorsi, segnala cinquanta ristoranti che rappresentano trentuno Paesi di Europa, Asia, Africa e America Latina in una guida digitale e gratuita, sostenibile e smart.«Il mondo del giornalismo è in continua evoluzione – spiega Castellani – e con questa guida ho voluto raccontare in modo autonomo e indipendente il panorama delle cucine internazionali all’interno di una città che negli anni è cresciuta molto ed è in continua evoluzione».