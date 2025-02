Internews24.com - Berti ammette: «Al Franchi non sono gradito. Fiorentina un’ottima squadra ma l’Inter è la più forte! Mi fido di Inzaghi»

di RedazioneL’ex centrocampista di Inter e, Nicola, ha parlato così in vista della sfida deltra le sue due ex squadreNel giorno diInter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicola, doppio ex della sfida. L’ex centrocampista si è soffermato sul rapporto logorato con la tifoseria Viola dal momento del suo addio per trasferirsi ai nerazzurri.INTER – «Sarebbe stato il caso di andarla a vedere questa gara-1 trae Inter. Però io alnon. Mi rifarò a inizio marzo al Maradona, la sfida col Napoli non me la perdo».IL POPOLO VIOLA NON HA ANCORA PERDONATO IL MIO “TRADIMENTO”? – «Sembra incredibile, vero? Beh, quattro anni fa, prima del Covid, ho provato a tornare alinsieme con mio figlio. Gli spettatori che avevo attorno mi hanno preso di mira finché non me neandato.