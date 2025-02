Ilrestodelcarlino.it - Bergonzoni invita a sedersi al ’Tavolo delle trattative’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Trasformare le mutilazioni in azione, unire arti ad arte", questo lo spirito dell’installazione Il tavolotrattative che Alessandromette in scena sino al 10 febbraio nella Sala della Cultura a Palazzo Pepoli (via Castiglione, 8), all’interno di ArtCity. "I materiali che compongono il tavolo sono cemento rasato, legno paura, ferro, arti inferiori artificiali, dolore", racconta. La rappresentazione come azione, un ‘happening’, come succedeva con il teatro di ricerca tra gli anni ’60 e ’70, dove l’aspirazione è raccontare come ognuno possa contribuire alla pace. Il potere della parola, il dialogo, forma di espressione nella qualeè maestro, saranno al centro del lavoro, un’opera in movimento. "Un simbolo, dice, di quanto continua ad accadere nel mondo tutto". Sarà un permanente confronto sulla pace, che accoglierà le voci di chi con si rassegna allo statocose, associazioni, persone della società civile, artisti,ti a partecipare, il 10 febbraio, a un ‘tavolotrattive’ assieme all’attore.