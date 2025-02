Bergamonews.it - Bergamo offre lavoro: 73 nuovi giovani talenti per l’industria orobica

Leggi su Bergamonews.it

Auditorium di Confindustria. Un unicum sul territorio nazionale cheuna nuova prospettiva per contrastare il gelo demografico e la mancanza di personale specializzato nell’industria orobica: ma l’obiettivo non è solo formare i lavoratori del futuro, bensì trovarecittadini che possano offrire linfa vitale al territorio bergamasco.È realtà tangibile il progetto di internazionalizzazione dell’Its Academy Nuove Tecnologie della Vita, sostenuto da Confindustria, che prevede l’attivazione di tre hub internazionali ad Addis Abeba in Etiopia, a Il Cairo in Egitto e a Tunisi in Tunisia. L’iniziativa rappresenta un vero e proprio “ponte” tra l’Africa e la Bergamasca, dove negli scorsi mesi sono sbarcati 73africani per frequentare corsi formativi ed essere poi inseriti nel sistema produttivo.