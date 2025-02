Anteprima24.it - ‘Benevento: grigio paesotto con aria inquinata, buche, economia in ginocchio e giovani che scappano via’

Tempo di lettura: 5 minuti“Da, Benevento è diventata la città campione del mondo del taglio dei nastri per inaugurazioni varie. Così almeno sembra. Con qualche sforzo può diventare anche campione del mondo di alberi tagliati in ambito urbano e finiremo presto nella storia d’Italia e del mondo. In città è arrivato un’alluvione di finanziamenti i cui lavori stanno mettendo a soqquadro la quotidianità dei cittadini”. Così in una nota l’Ing. Carmine De Gennaro.“I– scrive – continuano a scappare via, l’è ine ilsenza depuratore consi è ora trasformato in una città senza depuratore e consempre. Nulla di nuovo sotto il cielo della Dormiente del Sannio. Il verde della città è sottoposto a un’attenzione via via in salita per una crescente pericolosità dichiarata, il cui obiettivo – presumo – è quello di far fuori tutti gli alberi presenti in città.