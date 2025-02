Ilnapolista.it - Benatia: «Pogba al Marsiglia? Ci penseremo, ora non aveva senso prenderlo se non è in forma»

Leggi su Ilnapolista.it

Il ds deled ex calciatore della Juventus Medhiha rilasciato un’intervista a L’Equipe sul suo nuovo ruolo e il lavoro che sta svolgendo con il tecnico Roberto De Zerbi.: «al? Ci, ora nonse non è in»Quali sono stati i desideri di De Zerbi per quanto riguarda la finestra di trasferimento?«Migliorare, correggere ciò che non potevamo fare ad agosto. Poi, tra agosto e gennaio, non c’è stato alcun miracolo, mi sarebbe piaciuto trovare 40 milioni di euro nascosti e investirli. In realtà, pianifichi le cose, poi non tutto va come vorresti». De Zerbi ama essere coinvolto nella finestra di trasferimento,creato tensioni a Brighton. Come hai gestito la situazione?«Sapevo come Roberto vive la sua professione, le ragioni della sua partenza da Brighton.