Oasport.it - Bellucci-Medvedev 2-1, la sintesi della memorabile vittoria a Rotterdam – VIDEO

Leggi su Oasport.it

Mattia, dopo aver superato le qualificazioni ed il primo turno del tabellone principale sconfiggendo tre padroni di casa olandesi in fila, ha compiuto una grande impresa battendo agli ottavi dell’ATP 500 diil russo Daniilper 6-3 6-7 6-3 in quasi tre ore di gioco e firmando così la primacarriera contro un top10.Il tennista azzurro, che se la vedrà domani ai quarti con uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il neerlandese Tallon Griekspoor, ha sfoderato una prestazione di alto profilo mettendo in luce le criticità attuali di unsfiduciato ed in piena crisi di risultati, che ha fatto fatica a contrastare la qualità e soprattutto la varietà di gioco del suo avversario mancino., approdato finalmente tra i migliori 100 al mondo in questo avvio di stagione dopo un lungo inseguimento, con i quarti aè già certo di balzare nella top80 del ranking ATP e la sua scalata potrebbe anche continuare nei prossimi giorni se dovesse vincere altri incontri nel prestigioso evento che si svolge sul veloce indoor nei Paesi Bassi.