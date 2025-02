Lanazione.it - Bcl, torna Drocker e si riforma il fattore ‘D’ con Del Debbio

Leggi su Lanazione.it

A volte rino. Si ricostituisce al Basket Ball Club Lucca, quello che avevamo ribattezzato comeD. Ria giocare in biancorosso Gian Marco, (il padre Gian Paolo, triestino di nascita ha giocato a Lucca per un paio di decenni e poi vi si è stabilito per lavoro) che alcune stagioni fa, furoreggiava insieme al "gemello" Del, da qui ilD. Entrambi lucchesi, provenienti dal settore giovanile, fecero faville, giovanissimi nella stagione interrotta per la pandemia, 2019-2020 in B Nazionale, spesso con un ventello a testa come bottino personale., nato a Lucca il 12 febbraio 2001, playmaker, 188 centimetri, arriva da Treviglio ma ha giocato in categorie importanti. Rappresenta senza dubbio la ciliegina sulla torta e che potrebbe condurre il team di coach Olivieri a vincere il campionato, con il sostegno dei vari Barsanti (i due insieme nella foto), Del, gli altri due lucchesi storici, ma ovviamente con Dubois, uno di quelli che si è messo maggiormente in evidenza e con tutti gli altri.