Zonawrestling.net - Bayley sulla partnership WWE/TNA: “Ci sono”

Leggi su Zonawrestling.net

L’ex campionessa WWE non nasconde il suo entusiasmo riguardo il recente accordo ditra la federazione di Stanford e la TNA.Il 16 gennaio 2025 è stato annunciato che TNA e WWE hanno raggiunto un accordo di collaborazione pluriennale. Ciò ha subito a fan e addetti ai lavori di fantasticare su possibili dream match. L’ex campionessa femminilenon ha fatto nulla per nascondere il suo entusiasmo e la sua voglia di mettersi in gioco in questo nuovo scenario che coivolgerà la WWE. L’accordo sta portando molte donne in orbita WWE e la Role Model ha affermato di aver subito contattato Triple H per prenotare un posto nell’Olimpo.si dice entusiasta della nuova eraDurante un intervista rilasciata durante evento Hands-on di WWE 2K25 rilasciata ad Adrien Hernandez di Unlikely l’ex WWE Women’s Champion ha fatto fatica a nascondere il suo entusiasmo.