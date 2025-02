Nerdpool.it - Battlefield Labs: la più ambiziosa collaborazione con la community nella storia della serie

La, celebre per il suo gameplay all’insegna dell’All-Out Warfare, ha annunciato il lancio di, il programma di test più ambizioso mai realizzato per il franchise.L’obiettivo è coinvolgere lain una fase critica dello sviluppo, fornendo back diretti che influenzeranno il prossimo capitolosaga.Come partecipare ai testLa prima fase di test inizierà nelle prossime settimane.La registrazione è già aperta su.com/.Inizialmente i test saranno limitati a Europa e Nord America, ma si espanderanno in futuro.Il commento di Vince Zampella“Giocavo ada molto tempo prima di entrare nel team”, afferma Vince Zampella, capo di Respawn e responsabile del gruppo EA Studios Organization.“Questo gioco ha un enorme potenziale.