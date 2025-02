Zon.it - Battipaglia, segnalato per minacce ai passanti e aggredisce gli agenti: arrestato

Glidel Commissariato di P.S. dihanno tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino di origini straniere residente a.L’uomo è statoda vari cittadini al 112 NUE per comportamenti molesti, disturbo e aggressione, minacciando icon delle bottiglie di vetro.Gligiunti sul posto sono stati subito aggrediti dallo straniero che era in evidente stato di alterazione psichica, tanto che uno degli operatori, nel tentativo di bloccarlo, è stato colpito al costato riportando alcune contusioni giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni.Segui ZON.IT su Google News.