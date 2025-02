Ilrestodelcarlino.it - "Basta proclami: posti di polizia negli ospedali"

Dopo l’aggressione subita da un infermiere al pronto soccorso di Civitanova, la Uil Fpl Macerata dice "alle frasi di circostanza, siamo delusi dal solito teatrino dopodiché chi è in prima linea, al pronto soccorso come altrove, si trova ancora da solo, a presidiare ogni giorno un sistema di cure che richiederebbe una revisione totale ma che in fondo nessuno ha davvero intenzione di ripensare per renderlo migliore". Parole dei segretari regionale, Marcello Evangelista (nella foto), e territoriale, Andrea Santavicca che annunciano una cambio di passo. "Ci rivolgeremo anche al prefetto, oltre che a chi dirige e amministra la nostra azienda sanitaria, perché senza ulteriore indugio vengano convocati i sindacati e perché, per provare ad arginare insieme, con azioni concrete ed efficaci, questa preoccupante deriva, occorre, come sempre, meno autoreferenzialità e più condivisione e assunzione di responsabilità".