Basta parcheggi gratis a Milano? Vi spiego perché fa bene a tutti

Leggi su Open.online

ha annunciato che inizierà a rimuoveregratuiti in città, mantenendo solo quelli destinati ai residenti. Una decisione di buon senso secondo Luca Studer docente di Circolazione e sicurezza stradale al Politecnico die responsabile del laboratorio Mobilità e trasporti. L’esperto, intervistato da Alessandro Corica per l’edizione meneghina di Repubblica, spiega i vantaggi della misura. Togliere igratuiti a: «Faai trasporti»Secondo quanto spiega Studer, eliminare le strisce bianche consentirà di fluidificare i trasporti di. «La sosta è uno strumento per influenzare la domanda di trasporto: meno ce ne è disponibile, meno la gente viene in auto. E la totale libertà sul fronte della sosta, si incentiva l’uso dell’auto». Ma ail trasporto pubblico c’è e funziona meglio che in molte altre città d’Italia.