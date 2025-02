Ilgiorno.it - Basta degrado. Mobilitazione per l’area Snia

"Sono passati tre anni da quando è stato approvato il progetto che avrebbe dovuto risolvere il problema. Èta la rapida inaugurazione del supermercato sulla Comasina e l’abbattere un po’ di capannoni. Poi sulè calato il silenzio. L’unica presenza attiva è lo spaccio e il". Parte da queste premesse l’invito rivolto a tutti per partecipare all’incontro pubblico dal titolo “Un incubo chiamato”, che si terrà domani sera alle 20.30 nell’Aula Minotti, in via Donizetti 3. A fare il punto della situazione il Partito Democratico e la lista SìAmo Varedo. L’incontro arriva anche all’indomani della chiusura della raccolta firme, (ne sono state raccolte 4.300, ndr) con un unico obiettivo: tenere alta l’attenzione sulex, sempre più sotto i riflettori, meta di sbandati, tossicodipendenti.