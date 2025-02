.com - Basket Serie B Interregionale / Zanzottera, Mozzi, Urbutis e Giacomini i migliori del torneo

Le classifiche individuali alla fine della prima fase del girone E marchigianoSENIGALLIA – 6 Fabbraio 2025 – Terminata la prima fase deldie in attesa della seconda per la quale non è ancora stato definito il calendario, diamo uno sguardo a chi sono stati igiocatori del girone E con le marchigiane.Vince la classifica dei marcatori, per punti media gara, l’argentinodel Matelica, 18.1 punti di media, seguonoa 17.9 e Kaba Fofana a 17.5.Il migliore della Goldengas è capitan, 10° con 14 punti di media.di Recanati è invece il migliore per valutazione media: 23.1 davanti adel Val di Ceppo, 22.7 e Gamazo del Porto Recanati con 22.è pure il miglior rimbalzista, con 11 a gara: dominio assoluto visto che la coppia al secondo posto, Kaba Fofana e, ha chiuso a 9.