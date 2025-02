Oasport.it - Basket, l’Olimpia espugna Kaunas soffrendo e rivede i play-in

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa alla Zalgirio Arena dila sfida valevole per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega e in campo sono scesi i padroni di casa lituani e l’EA7 Emporio Armani Milano. Per i ragazzi di Ettore Messina l’ennesimo scontro diretto nella difficilissima corsa verso i-in del torneo europeo, dopo la bruciante sconfitta all’andata e il brutto ko di martedì contro il Bayern Monaco. Un match, dunque, che i biancorossi non potevano perdere. Ecco come è andata.Avvio equilibrato, con Mannion che segna i primi punti per Milano e mostra più grinta di quella vista a Monaco. Poi due palle rubate in difesa epiazza un parziale di 7-0 e prova ad allungare sul +5. Brutta ingenuità palla in mano proprio di Mannion – troppo falloso ultimamente in campo – e controparziale Zalgiris e pareggio.