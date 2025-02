Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Under 19, per gli Angels doppio ko con Bologna e Pesaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

ko con Virtuse VLper l’19 d’Eccellenzalegata a rinascitaRimini. Nel primo match, i clementini cadono 56-76 al cospetto della corazzata Virtus, brava a mettere insieme il break decisivo nel terzo quarto. Nel primo tempo, Santarcangelo ha tutto sommato tenuto, restando anche spesso davanti prima dello sprint ospite nel finale (25-31). Di ritorno dagli spogliatoi, gli ospiti hanno aumentato il ritmo scavando subito un solco mai più rimarginato (25-38). Per la Virtus anche 22 punti di margine sul 32-54, con chiusura sul +20 alla sirena di fine partita. Il tabellino degli: C, Ka 8, Amaroli 2, Sankarè ne, Baschetti 6, Macaru 11, Lombardi 6, Mainetti 12, Pennisi, Frisoni 4, Mariotti 2, Innocenti. All.: Serra. Nella seconda partita, la Victoria Libertasvince 83-61 mettendo subito le cose in chiaro con un primo quarto da 33-18.