Basket femminile qualificazioni Eurobasket 2025 | una bella Italia batte la Germania 79-60

Leggi su Sportface.it

Un’convincentela79-60 al PalaCattani di Faenza, nella quinta partita delleall’Euro, prendendosi così l’aritmetica certezza della vittoria del girone anche prima dell’ultimo impegno. Le Azzurre erano ovviamente già qualificate come paese ospitante, dal momento che il girone delle ragazze di coach Capobianco in questo Europeo sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Gli altri tre raggruppamenti andranno in scena a Brno, Amburgo e al Pireo di Atene. Prossimo impegno è quello di domenica, quando alle ore 16:00 le ragazze del ct Capobianco scenderanno in campo proprio a Brno contro la Repubblica Ceca. La palla a due è prevista per le ore 16:00, con diretta tv su Sky Sport.La cronaca della partitaIl match non inizia nel migliore dei modi per l’, che fatica a gestire al meglio i propri possessi e finisce sotto 4-11 in avvio.