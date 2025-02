Oasport.it - Basket femminile: Italia-Germania, sfida per la vetta del girone a Faenza

contro, lasi rinnova. Stasera, alle 20:30, al PalaCattani di, le azzurre di Andrea Capobianco giocheranno in casa lasostanzialmente decisiva per la conquista delladelI delle qualificazioni agli Europei 2025. In pratica, è quello delle squadre già qualificate per la rassegna continentale perché ne ospiteranno un(o, nel caso della Grecia, anche la fase finale).I record delle due formazioni sono identici: 3-1, e qui arrivano con la stessa intenzione, in una città che per la nona volta vede arrivare la maglia azzurra dalle sue parti. L’ultima era stata proprio poco tempo fa, nel 2021, in una giornata contro il Lussemburgo che segnò l’entrata ufficiale di Matilde Villa nel circolo tricolore, dal quale non è fondamentalmente mai più uscita.