Oasport.it - Basket femminile, Italia convincente contro la Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025

Leggi su Oasport.it

L’Italvince e convincead EuroBsket! Le azzurre, già qualificate in quanto uno dei paesi organizzatori della rassegna continentale, battono laal Palacattani di Faenza (Ravenna) per 79-60 nella quinta giornata del girone I e si issano al primo posto che garantisce un sorteggio più favorevole. Dopo un primo tempo equilibrato (38-38) la rappresentativa del Belpaese è scappata nella ripresa, contenendo la reazione tedesca senza più voltarsi nei 10? conclusivi per cancellare il ko rimediato a novembre in Grecia. Ora per l’l‘ultima partita del girone domenica 9 febbraio alle 0re 16:00la Cechia prima di concentrarsi sulla preparazione del torneo in estate.Francesca Pan si prende la copertina con una prestazione mostre da 21 punti, insieme a Cecilia Zandalasini che chiude con 8 punti e 6 assist.