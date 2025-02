Basket Eurolega 2024 2025 | Olimpia Milano corsara a Kaunas Mannion e Leday trascinano alla vittoria

Leggi su Sportface.it

esterna pesante dell’, che nella ventiseiesima giornata della regular season dell’vince 87-89 sul campo dello Zalgiriscompiendo un passo importantissimo nella lotta per un posto nei playoff o nel playin nella massima competizione europea. Gli uomini di Ettore Messina, ancora alle prese con assenze di spicco come quelle di Mirotic, Causeur e Nebo, sono riusciti a imporsi in terra lituana chiudendo con unaun periodo molto intenso a livello di impegni internazionali. Ecco com’è andata la sfida.: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATAREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTALa cronaca della partitaIl match vede l’partire con il piede giusto grazie a, che insieme a Bolmaro firmano il 9-4 iniziale dei primi tre minuti.