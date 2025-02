Anteprima24.it - Basket, DR1: la Meomartini sfiora il colpaccio sul campo della capolista

Tempo di lettura: 2 minutiLa seconda giornata di ritornoDivisione Regionale 1 ha lasciato il G.S.con l’amaro in bocca per averto ilsulprima in classifica: MambaGragnano.La formazione guidata da coach Massimo Tipaldi, infatti, ha giocato alla pari contro Gragnano per oltre tre quartigara (-6 alla fine del primo periodo, -2 all’intervallo, +1 all’inizio dell’ultima frazione), per poi cedere soltanto durante gli ultimi dieci minuti.I beneventani, che arrivavano a questo appuntamento privi di Pasquale Liparulo e Simone Del Monaco, che ancora non ha ripreso gli allenamenti dopo l’infortunio di un mese fa, hanno dovuto ben presto rinunciare anche a Giuseppe Donatiello, vittima di una distorsione alla caviglia durante il secondo periodo.