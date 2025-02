Oasport.it - Basket, con lo Zalgiris l’Olimpia di Ettore Messina è spalle al muro

L’EA7 Emporio Armani Milano èaldopo il brutto ko subito a Monaco di Baviera e con nove partite ancora da giocare non sono più possibili passi falsi. A partire dalla seconda trasferta di Eurolega della settimana, con LeDay e compagni che scenderanno in campo questa sera alle 19 contro loKaunas.Un altro scontro diretto contro una squadra che la segue a una sola vittoria di distanza e uno scontro contro una delle squadre che nel girone d’andata ha più fatto male al. La sconfitta casalinga, infatti, arrivò dopo il +27 nel terzo quarto, con i ragazzi diche buttarono via l’ampio vantaggio e lasciarono sul parquet del Forum due punti fondamentali.Punti che non possono più venir lasciati per strada e dopo il -17 di martedì in Germania serve una prova d’orgoglio.