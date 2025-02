Sport.quotidiano.net - Basket A1 donne. E-Work, altro stop: stavolta per le nazionali

L’E-ha ripreso ieri a lavorare in palestra per sfruttare al meglio la lunghissima pausa. Le faentine ritorneranno infatti in campo domenica 23 febbraio a Sesto San Giovanni dopo le due settimane diper gli impegni dellenelle qualificazioni agli Europei poi avranno il turno di riposo (domenica 2 marzo) e giocheranno mercoledì 5 marzo alle 19 il recupero a Villafranca del match non disputatosi sabato scorsa, e sarà la partita più importante dell’anno. Vincerla significherebbe ipotecare la salvezza diretta e i playoff a quattro giornate dal termine della stagione regolare, perché con 14 punti sarebbero imprendibili dalle inseguitrici. L’attuale bottino di 12 punti potrebbe non essere sufficiente (sulla carta Faenza non dovrebbe vincere nessun’altra partita delle cinque rimanenti avendo Sesto San Giovanni, Venezia, San Martino di Lupari e Castelnuovo Scriva) e l’aggancio o il sorpasso potrebbero essere possibile, visti gli scontri diretti che ci stanno tra Sassari, Brescia e Battipaglia.