Zon.it - Baronissi, nuova piazza nella frazione di Orignano: partiti i lavori di riqualificazione urbana

Leggi su Zon.it

Sonoper il restyling diCasal Petronedi. L’intervento didel patrimonio urbano e architettonico prevede la demolizione della fontana ormai in disuso e l’apertura dellaverso l’esterno su via Bellini, con l’abbattimento degli attuali muretti di contenimento che chiudono lo spazio alla vista. Sarà creato, inoltre, un angolo confortevole con aiuole, panchine e arredi urbani. Anche la pavimentazione subirà delle trasformazioni, con l’eliminazione degli attuali avvallamenti, per una mobilità diffusa e libera da qualsiasi ostacolo alla deambulazione.«Unapriva di barriere e totalmente accessibile. Sarà un nuovo punto di aggregazione, dedicato ai giovani, alle famiglie e anche agli anziani, che più volte hanno sottolineato la necessità di luoghi accoglienti dove potersi incontrare.