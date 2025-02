Baridanza dal 4 aprile la ventinovesima edizione | il programma e i protagonisti

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano CrausBari e Mezzogiorno d’Italia sugli scudi con l’attesissimadel, diretto da Mario Beschi, già a lavoro per la tre-giorni in scena al Teatro AncheCinema di Bari, da venerdì 4 a domenica 6. Sostenuto dal Csi Centro Sportivo Italiano, dall’Assessorato della Regione Puglia e dal Comune di Bari, ilsi appresta a correre verso il sesto lustro ed il terzo decennio, a dimostrazione della tenuta di una manifestazione diretta sempre con passione da Mario Beschi. “Abbiamo voluto portare a Bari i migliori artisti come ogni anno – ha spiegato il direttore alla stampa – a cominciare dal presidente della commissione Luciano Cannito, volto noto e garanzia di qualità riconosciuta a livello mondiale. Con lui Daniel Tinazzi, direttore di Opus Ballet; la ballerina classica free lance Anbeta Toromani, volto noto dai tempi di Amici e poi al Teatro di San Carlo di Napoli; Gillian Bruce, coreografa dei musical di maggiore successo in Italia ed all’estero; Roman Froz, vincitore del torneo mondiale di breakdance Red Bull BC One; Mary Molfese, ballerina televisiva internazionale; Fritz Zamy, ballerino e coreografo della street dance; il maitre du ballet Dorian Grori ed il performer e coreografo di musical Giorgio Camandona”.