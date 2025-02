Tg24.sky.it - Bari, soldi per superare gli esami: docente condannato a 5 anni

Il Tribunale dihaa 5di reclusione Fabrizio Volpe, professore di Diritto Civile dell'Università Aldo Moro di, finito a processo nel 2021 per due episodi di concussione e uno di violenza sessuale nei confronti di due studentesse alle quali - secondo l'accusa - avrebbe chiestoe un rapporto sessuale perun esame. Il Tribunale ha riqualificato il primo episodio di concussione in induzione indebita, accusa per la quale Volpe è stato. La violenza sessuale è stata invece riqualificata in tentata violenza sessuale, reato dichiarato prescritto così come il secondo episodio di concussione a lui contestato. Le motivazioni della sentenza saranno note in 90 giorni. "Il tribunale non ha riconosciuto credibile la persona offesa, ridimensionando di molto l'impianto accusatorio nei confronti del professor Volpe.