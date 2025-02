Quotidiano.net - Barenboim, annuncio choc: “Ho il Parkinson, dirigerò finché potrò”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 febbraio 2025 - Danielha annunciato di essere affetto dal. Il noto direttore d'orchestra lo ha fatto sapere al pubblico attraverso un comunicato della sua fondazione. Il musicista, nella nota, afferma di poter comunque continuare a dirigere, pur compatibilmente con le sue condizioni di salute. "Vorrei annunciare oggi che soffro del morbo di. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibile dirigere dipenderà dal fatto che la mia salute non lo consenta", si legge nella nota.