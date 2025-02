Ilgiorno.it - Baranzate, Riccardo Chimisso a soli 23 anni è già fra i grandi dell’informatica

(Milano) –è uno degli studenti selezionati per la Scuola Ortogonale di informatica, il progetto di alta formazione sostenuto da Eric Schmidt, ex Ceo di Google. Per lui una borsa di studio da 25mila euro e un percorso di mentoring di altissimo livello insieme ad altri 19 studenti provenienti dalle università pubbliche italiane. Studente in Bicocca avrà la possibilità di effettuare un tirocinio in un’azienda o un’accademia prestigiosa sia in Italia sia all’estero. “Il nostro obiettivo principale - spiega Ozalp Babaoglu, presidente della Fondazione Elicsir - è quello di coltivare una nuova generazione di giovani informatici, capaci e motivati, aiutandoli in un percorso di crescita che valorizzi il loro talento e il loro impegno, affinché possano in futuro guidare i progressi tecnologici e scientifici nel mondo produttivo e della ricerca.