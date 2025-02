Lanazione.it - Bando per la rinascita della ’Tuga’. Il ristorante in gara per tre anni. Grande interesse di chef e gestori

Tante telefonate ei per ridare nuova vita alla Tuga. La notizia di unpensato ad hoc per un gestore dello storico locale di Largo Pertini a Marina, sta riscuotendocuriosità, con tante domande di chiarimento che in questi ultimi giorni stanno arrivando all’Autorità portuale, che di quello spazio detiene la proprietà. E proprio il futuro‘Tuga’ è stato discusso ieri nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi. Tempo fa l’Autorità portuale del Mar Ligure orientale, per permettere lo svolgimento dei lavori lungo la nuova passeggiata sul mare, aveva organizzato il trasferimento del Momento Beach dalla passeggiata ai localiTuga. Terminati i lavori alla passeggiata, i titolari del Momento Beach hanno così potuto tornare alle origini, lasciando liberi gli spaziTuga, su cui adesso si è aperta una riflessione.