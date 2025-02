Ilgiorno.it - Bancarotta. Arrestato a Malpensa

Leggi su Ilgiorno.it

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, unitamente al personale dell’ufficio di Polizia di Frontiera in servizio allo scalo di, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del tribunale di Bergamo, per associazione per delinquere,fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato, nei confronti di un imprenditore bergamasco della Bassa. Quest’ultimo, di rientro da San Paolo (Brasile), una volta giunto in Italia è stato immediatamente accompagnato alla Casa circondariale di Busto Arsizio. L’arresto rientra in una più vasta indagine per la quale lo scorso mese di dicembre erano già state eseguite altre misure cautelari. Le investigazioni - coordinate dalla procura di Bergamo – avevano permesso di disvelare una ingentefraudolenta ai danni di una società operante nella bassa pianura bergamasca che, nel biennio antecedente all’avvio della procedura fallimentare (luglio 2022), aveva, tra l’altro, anche ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese.