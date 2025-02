Banca Mediolanum nel 2024 utile netto in crescita a 112 miliardi

Unlimitednews.it - Banca Mediolanum, nel 2024 utile netto in crescita a 1,12 miliardi

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda diha approvato i risultati economici consolidati del Gruppo al 31 dicembre.Sono stati inoltre approvati i risultati economici di, grazie ai quali il Cda proporrà all’assemblea degli azionisti un dividendo complessivo di 1 euro per azione, pari a circa 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023. L’importo è composto da un acconto di 0,37 euro distribuito a novembre e da un saldo di 0,63 euro. L’è pari a 1,12, in aumento del 36% rispetto al 2023. Il margine di contribuzione è inoltre aumentato del 12% a 1,98mentre il margine operativo, pari a 1,09, è cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente. Le commissioni nette hanno raggiunto 1,17, +13% anno su anno, grazie al positivo andamento dei mercati e al significativo contributo della raccolta netta gestita.