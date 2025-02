Quifinanza.it - Banca d’Inghilterra taglia tassi di 25 punti e mantiene approccio graduale

Lasegue a ruota la BCE ead inizio 2025, con un aggiustamento diedi 25base, in linea con quello annunciato dalla BCE la scorsa settimana. Un taglio che tenta di rilanciare un’economia che stenta e che fa perno su un rallentamento dell’inflazione. Più cautela per i prossimi mesi, quando è consigliato uncauto e.La sterlina si è svalutata dopo la decisione della BoE, attestandosi a 1,1956 contro euro (-0,5%) ed a 1,2398 contro il biglietto verde (-0,86%).Una decisione presa a maggioranzaIl comitato di politica monetaria della Bank of England (BoE) ha votato per ridurre il tasso di interesse chiave di 25base al 4,5% con una maggioranza di 7-2, centrando pienamente le attese degli analisti. Due membri avrebbero preferito ridurre il tasso di interesse di 50base, ovvero al 4,25%.