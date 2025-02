Banca Bper lancia un’offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 43 miliardi di euro | l’istituto è a rischio?

Ilgiorno.it - Banca Bper lancia un’offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 4,3 miliardi di euro: l’istituto è a rischio?

Leggi su Ilgiorno.it

hatodi(Ops) nei confronti delladiper oltre 4,3diin azioni. “Questa operazione basata su logiche industriali rappresenta un’opportunità unica di creare un grupporio leader in Italia, con due banche complementari che hanno modelli di business coerenti e che condividono gli stessi valori”, ha detto Gianni Franco Papa, amministratore delegato di. In termini finanziari,diavviene quando unaemette nuove azioni e le offre agli investitori (o ad altre banche). In questo caso,sta offrendo 4,3di azioni alladiin cambio di un corrispettivo in azioni di quest’ultima: in particolare, l’offerta prevede di assegnare 1,45 azioni di nuova emissione delmodenese per ogni titolo di quello valtellinese.