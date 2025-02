Ilgiorno.it - Bam, tagliati alcuni alberi a rischio caduta

Dopo il nubifragio dell’estate 2023, la Fondazione Riccardo Catella in accordo con il Comune, ha commissionato al proprio consulente agronomo, lo Studio AG&P, una specifica Relazione Tecnica per verificare lo stato di salute delle alberature della Biblioteca degli(Bam) con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il verde urbano. Le indagini condotte hanno evidenziato danni particolarmente gravi a carico di due specie di piante: Sorbus domestica e Popolus alba, con cedimenti diffusi e ripetuti dell’apparato radicale. Si è resa così necessaria la sostituzione di questi esemplari concon caratteristiche colturali che meglio si adattano alle condizioni del parco. In particolare, i Sorbus domestica compromessi sono già stati sostituiti con Parrotia persica, anche se al momento non visibili a causa della chiusura dello scalone di collegamento pedonale della Bam con il piazzale di Stazione Garibaldi per lavori di riqualificazione.