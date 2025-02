Sport.quotidiano.net - Balotelli, col Genoa non è ancora finita: "Voglio restare"

"Provo a mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola". Mario(nella foto), in una story su Instagram, mostra lo stemma del Grifone sulla sua maglia dele così dichiara la propria intenzione diin un club che lo ha riportato in serie A, anche se con soddisfazioni per ora molto relative. L’attaccante 34enne, arrivato a fine ottobre su richiesta di Gilardino, ha poi trovato pochissimo spazio con Vieira in panchina, tanto che – per ammissione dello stesso ds Ottolini – sembrava imminente il divorzio durante il mercato di gennaio. Alla fine peròè rimasto e sembra intenzionato a voler convincere il tecnico francese a dargli una chance. Dal suo arrivo in rossoblù, Super Mario ha giocato appena sei gare di campionato, per un totale di soli 57 minuti in campo.